Кукурелья став гравцем Челсі та підписав контракт на 6 років, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу. "Сині" виграли конкуренцію за іспанця в Манчестер Сіті – Гвардіола хотів підписати Марка на місце Олександра Зінченка.

Челсі повністю узгодив трансфер Кукурельї, а Ман Сіті залишився ні з чим

Сума трансферу не розголошується, але Фабріціо Романо дає деталі: Челсі платить Брайтону 55 мільйонів фунтів відразу + 7 млн у вигляді бонусів. Таким чином Кукурелья став найдорожчим лівим захисником у світі.

Нагадаємо, минулий сезон став для лівого оборонця першим в АПЛ. Торік його придбали у Хетафе за 18 мільйонів євро. Кукурелья провів за Брайтон 38 матчів, у яких відзначився голом та двома асистами.

Челсі не втримався від тролінгу під час оголошення трансферу. На початку тижня Брайтон випустив дивну заяву про те, що жодної угоди стосовно трансферу Кукурельї немає, хоча всі ЗМІ вже писали про узгоджений перехід. Челсі в стилі Брайтона зробив заяву про трансфер.