Челси полностью согласовал трансфер Кукурельи за 63 миллиона, а Ман Сити остался ни с чем, – Романо
Защитник Брайтона Марк Кукурелья после дебютного сезона в АПЛ идет на повышение.
Воспитанник Барселоны станет игроком Челси. В четверг он прилетит в Лондон, пройдет медосмотр и подпишет с "синими" контракт на 6 лет, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Манчестер Сити стремится подписать защитника Андерлехта, который стал "виновником" перехода Михайличенко в Шахтер
Брайтон заработает на трансфере Кукурельи 52,5 миллиона фунтов – это 63 млн в евровалюте. Отдельно "чайки" приобретут еще защитника Челси Леви Колвилла. Все уже согласовано. Сам Марк был приоритетным усилением Манчестер Сити на левий фланг еще до трансфера Александра Зинченко в Арсенал, но теперь остался и без украинца, и без испанца.
Напомним, прошлый сезон стал для левого защитника первым в АПЛ. В прошлом году его приобрели у Хетафе за 18 миллионов евро. Кукурелья провел за Брайтон 38 матчей, отличился голом и двумя ассистами.
"Якщо треба бути воротарем – буду": перше інтерв'ю Зінченка в Арсеналі – про мрію дитинства, роль Артети і таємницю