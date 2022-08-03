Воспитанник Барселоны станет игроком Челси. В четверг он прилетит в Лондон, пройдет медосмотр и подпишет с "синими" контракт на 6 лет, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Брайтон заработает на трансфере Кукурельи 52,5 миллиона фунтов – это 63 млн в евровалюте. Отдельно "чайки" приобретут еще защитника Челси Леви Колвилла. Все уже согласовано. Сам Марк был приоритетным усилением Манчестер Сити на левий фланг еще до трансфера Александра Зинченко в Арсенал, но теперь остался и без украинца, и без испанца.

Напомним, прошлый сезон стал для левого защитника первым в АПЛ. В прошлом году его приобрели у Хетафе за 18 миллионов евро. Кукурелья провел за Брайтон 38 матчей, отличился голом и двумя ассистами.

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Marc Cucurella will be in London on Thursday morning together with his agents: Chelsea have already booked medical tests then contract until June 2028 will be signed. #CFC



Fee will be £52.5m for Cucurella and then Brighton will buy Levi Colwill in a separated deal. pic.twitter.com/3Hy1lhG3k7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022