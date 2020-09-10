Челси уже начал переговоры по трансферу с французским клубом. Эту информацию подтвердил президент Ренна Николя Хольвек. Два года назад Челси заплатил за Кепу рекордные для перехода голкипера 80 млн евро.

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"Мы начали переговоры с Челси по Эдуарду Менди. Он сообщил нам о своем желании уйти, я могу понять его. Однако на данный момент договоренности еще нет, а для перехода нам нужно согласие трех сторон", – цитирует Хольвек Goal.

Ранее сообщалось, что Челси предложил за Менди 20 млн евро, но французский клуб хочет больше. Якобы "синие" готовы заплатить за переход до 28 млн евро с учетом бонусов. Интересно, что Менди перешел в Ренн из Реймса только летом прошлого года за 4 миллиона евро. В сезоне-2019/20 вратарь провел 33 матча на клубном уровне и пропустил 31 гол (13 встреч – на ноль).

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