Челсі уже розпочав переговори щодо трансферу з французьким клубом. Цю інформацію підтвердив президент Ренна Ніколя Хольвек. Два роки тому Челсі заплатив за Кепу рекордні для переходу голкіпера 80 млн євро.

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"Ми почали переговори з Челсі щодо Едуарда Менді. Він повідомив нам про своє бажання піти, я можу зрозуміти його. Однак на даний момент домовленості ще немає, а для переходу нам потрібна згода трьох сторін", – цитує Хольвека Goal.

Раніше повідомлялося, що Челсі запропонував за Менді 20 млн євро, але французький клуб хоче більше. Нібито "сині" готові заплатити за перехід до 28 млн євро з урахуванням бонусів. Цікаво, що Менді перейшов у Ренн із Реймса лише влітку минулого року за 4 мільйони євро. У сезоні-2019/20 воротар провів 33 матчі на клубному рівні і пропустив 31 гол (13 зустрічей – на нуль).

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