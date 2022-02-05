Тухель на пресс-конференции отметил, что защитник Челси Рис Джеймс останется в Англии и не полетит с командой в ОАЭ на Клубный чемпионат мира, сообщает Daily Mail.

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Защитник до сих пор не залечил полностью травму, из-за которой не играл с декабря 2021 года. Лондонцы уже сегодня, 5 февраля, сыграют матч Кубка Англии против Плимута, после чего вылетят в ОАЭ, где уже 9 числа сыграют с победителем пары Аль-Хиляль – Аль-Джазира.

Кстати, Рис Джеймс проводит очень результативный сезон на позиции защитника – в его активе 5 голов и 6 ассистов в 23 поединках.

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