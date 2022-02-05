Тухель на прес-конференції зазначив, що захисник Челсі Ріс Джеймс залишиться у Англії та не полетить з командою до ОАЕ на Клубний чемпіонат світу, повідомляє Daily Mail.

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Захисник досі не залікував повністю травму, через яку не грав з грудня 2021 року. Лондонці вже сьогодні, 5 лютого, зіграють матч Кубка Англії проти Плімута, після чого вилетять в ОАЕ, де вже 9-го числа зіграють з переможцем пари Аль-Хіляль – Аль-Джазіра.

До слова, Ріс Джеймс проводить дуже результативний сезон на позиції захисника – у його активі 5 голів та 6 асистів у 23 поєдинках.

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