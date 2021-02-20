Вулверхэмптон и Лидс выдали не слишком феерическое противостояние. Первая 45-минутка была за "волками" – они атаковали активно, но безрезультатно. После перерыва подопечные Нуну Эшпириту Санту продолжили нагнетать у ворот соперника, а Лидс отвечал редкими моментами.

Вулверхэмптон минимально переиграл Лидс – "волки" впервые с октября одержали две победы в АПЛ подряд

Все же болельщики увидели забитый мяч в этой встрече. Траоре удался мощный удар из более 20-ти метров, круглый проверил на прочность каркас и попал в кипера Лидса, после чего закатился в ворота. В возрасте 20 лет и 354 дней Иллас Мелье стал самым молодым голкипером в истории АПЛ, который отмечался автоголом.

Победа подняла Вулверхэмптон на 11 место с 33 очками. Лидс опустился на 12 позицию, имея в своем активе 32 зачетных пункта.