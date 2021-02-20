Англія, Прем'єр-ліга, 25-й тур

Саутгемптон – Челсі – 1:1

Голи: Мінаміно, 33 – Маунт, 54 (пенальті)

Бернлі – Вест Бромвіч – початок о 17:00

Фулхем – Шеффілд Юнайтед – початок о 22:00

Курйозний автогол воротаря з присмаком "рекорду" у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Лідс

Челсі завдяки переможній серії під керівництвом Томаса Тухеля приїхав на Сент-Мері'с у статусі фаворита. Проте, взявши м'яч під контроль фактично з перших хвилин, лондонці ніяк не могли перетворити перевагу в голи. За це "святі" покарали гостей на 33-й хвилині: Редмонд пасом із центра поля розрізав оборону Челсі, а Такумі Мінаміно майстерно поклав на газон Аспілікуету й Менді та спокійно відправив м'яч у ворота. "Сині" відігралися після перерви стараннями Мейсона Маунта. Талант лондонців дриблінгом у чужому штрафному нарвався на фол, а потім холоднокровно реалізував одинадцятиметровий. Зачепитися за три очки нагоди мали обидва колективи. Зокрема, Вестергор після стандарту струсонув перекладину воріт Менді ударом головою. Натомість на 84-й хвилині свій шанс змарнував лондонець Джеймс, коли з кількох метрів пробив над воротами. Як наслідок, закономірна нічия.

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