Вингер Челси и сборной Марокко Хаким Зиеш никак не может найти себе новый клуб.

Лондонцы потерпели очередную неудачу в попытках отправить марокканца в другую команду. Челси и Галатасарай уже согласовали переход Хакима Зиеша, однако, этот трансфер не состоится.

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Как информирует Mundo deportivo, марокканец второй раз за лето провалил медосмотр. Представители турецкого клуба обнаружили проблемы со здоровьем у Зиеша. Недавно по этой же причине сорвался переход Хакима к Криштиану Роналду. Аль-Наср отказался от трансфера марокканца из-за проблем с коленом.

Маурисио Почетино в сезоне 2023/24 не рассчитывает на Зиеша и вряд ли изменит свое мнение. Поэтому, вингеру придется быстро найти клуб, который закроет глаза на его проблемы и предложит ему место в команде.

Хаким Зиеш перебрался в Челси в июле 2020-го за 40 миллионов евро. В составе "синих" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Действующий контракт марокканца с лондонцами рассчитан еще на 2 года.

Напомним, что марокканец в июне ездил в Москву. Зиеш навещал своего друга Квинси Промеса, который выступает за Спартак.

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