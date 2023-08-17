Вінгер Челсі та збірної Марокко Хакім Зієш ніяк не може знайти собі новий клуб.

Лондонці зазнали чергової невдачі в спробах відправити марокканця до іншої команди. Челсі та Галатасарай вже узгодили перехід Хакіма Зієша, втім, цей трансфер не відбудеться.

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Як інформує Mundo deportivo, марокканець вдруге за літо провалив медогляд. Представники турецького клубу виявили проблеми зі здоров'ям у Зієша. Нещодавно по цій же причині зірвався перехід Хакіма до Кріштіану Роналду. Аль-Наср відмовився від трансферу марокканця через проблеми з коліном.

Маурісіо Почетіно в сезоні 2023/24 не розраховує на Зієша і навряд чи змінить свою думку. Тож, вінгеру доведеться швидко знайти клуб, який закриє очі на його проблеми і запропонує йому місце в команді.

Хакім Зієш перебрався в Челсі у липні 2020-го за 40 мільйонів євро. У складі "синіх" виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу. Чинний контракт марокканця з лондонцями розрахований ще на 2 роки.

Нагадаємо, що марокканець в червні їздив до Москви. Зієш відвідував свого друга Квінсі Промеса, який виступає за Спартак.

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