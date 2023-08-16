Полузащитник Челси и сборной Марокко Хаким Зиеш может перебраться в Галатасарай.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не рассчитывает на марокканца в сезоне 2023/24. Однако найти новый клуб для Хакима Зиеша оказалось не так легко. Челси имел предложение от саудовского Аль-Насру, но полузащитник провалил медосмотр.

Челси пытается перехватить у Ливерпуля открытие АПЛ в прошлом сезоне

Как информирует Фабрицио Романо, лондонцы пришли к соглашению по 30-летнему футболисту с Галатасараем. Зиеш вскоре отправится в Турцию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. Марокканец станет прямым конкурентом за место в основе экс-игрока Шахтера Тете, который недавно перешел в турецкий гранд.

Хаким Зиеш выступает за Челси с 2020 года. Марокканец сыграл за "синих" в 107 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 13 ассистов. Вместе с национальной командой он участвовал в чемпионате мира в Катаре, где Марокко дошел до полуфинала турнира.

Напомним, недавно Хакима Зиеша раскритиковали за его необдуманное решение посетить Москву.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023