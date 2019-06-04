Челсі не хоче призначати Аллегрі на заміну Саррі – дивний аргумент

Аллегрі та Саррі за часів протистояння в Серії А / Reuters

Лондонці перебирають кандидатів для заміни Мауріціо Саррі, який готовий покинути клуб.

У Челсі вже є список потенційних претендентів на крісло тренера, інформує Telegraph.

До нього входять: Френк Лемпард (Дербі), Хаві Грасія (Уотфорд), а також Нуну Ешпіріту Санту з Вулверхемптона і помічник Гарета Саутгейта в збірній Англії Стів Холланд, який раніше вже працював в Челсі.

Челсі може призначити Грасію замість Саррі

Робота з "аристократами" зацікавила і колишнього тренера Ювентуса Массімілано Аллегрі, але керівництво лондонців не налаштоване на співпрацю з італійцем. Челсі не планує призначати третього поспіль наставника з Апеннін, тому кандидатура Аллегрі виглядає малоймовірною.

Саррі визначився з першим трансфером в Ювентусі

Нагадаємо, Макс покинув Ювентус після здобуття чергового чемпіонства Серії А у сезоні 2018/19.