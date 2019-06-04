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Челсі не хоче призначати Аллегрі на заміну Саррі – дивний аргумент

15:49 581 Читать на русском
Челсі не хоче призначати Аллегрі на заміну Саррі – дивний аргумент
Аллегрі та Саррі за часів протистояння в Серії А / Reuters

Лондонці перебирають кандидатів для заміни Мауріціо Саррі, який готовий покинути клуб.

У Челсі вже є список потенційних претендентів на крісло тренера, інформує Telegraph.

До нього входять: Френк Лемпард (Дербі), Хаві Грасія (Уотфорд), а також Нуну Ешпіріту Санту з Вулверхемптона і помічник Гарета Саутгейта в збірній Англії Стів Холланд, який раніше вже працював в Челсі.

Челсі може призначити Грасію замість Саррі

Робота з "аристократами" зацікавила і колишнього тренера Ювентуса Массімілано Аллегрі, але керівництво лондонців не налаштоване на співпрацю з італійцем. Челсі не планує призначати третього поспіль наставника з Апеннін, тому кандидатура Аллегрі виглядає малоймовірною.

Саррі визначився з першим трансфером в Ювентусі

Нагадаємо, Макс покинув Ювентус після здобуття чергового чемпіонства Серії А у сезоні 2018/19.

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Англія Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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