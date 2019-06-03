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Челси может назначить Грасию вместо Сарри

16:46 101 Читати українською
Челси может назначить Грасию вместо Сарри
Хави Грасия / ФК Уотфорд

Главный тренер Уотфорда Хави Грасия летом может возглавить Челси.

Челси нашел кандидата на замену Маурисио Сарри, который близок к назначению на должность главного тренера туринского Ювентуса. По информации ESPN, лондонцы могут пригласить наставника Уотфорда Хави Грасию.

Сарри определился с первым трансфером в Ювентусе

В сезоне 2018/19 Уотфорд добрался до финала Кубка Англии, где с неприличным счетом 0:5 уступил Манчестер Сити.

Маурицио Сарри вместе с Челси занял 3 место в турнирной таблице АПЛ и стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале лондонский Арсенал (4:1).

Ранее сообщалось, что на Стэмфорд Бридж уже в статусе главного тренера может вернуться Фрэнк Лэмпард, который не смог выйти в АПЛ с Дерби Каунти.

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