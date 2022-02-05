Манчестер Юнайтед принимал Мидлсбро в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

В начале поединка Криштиану Роналду упустил прекрасный случай, не реализовав пенальти, однако манкунианцы все же открыли счет в первом тайме – отличился Санчо.

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После перерыва гости сумели сравнять счет. Было подозрение, что игрок Мидлсбро подыграл себе рукой в эпизоде, но рефери все же зафиксировал взятие ворот

Победитель решался в серии пенальти, где более меткими оказались гости. Мидлсбро стал первым участником 1/8 финала Кубка Англии.

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