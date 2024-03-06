Уильямс попал в шорт-лист Челси, информирует The Telegraph. Сообщается, что "синие" уже начали составлять планы на летнее трансферное окно. Вингер Атлетика проводит отличный сезон: на его счету 6 голов и 11 голевых передач в чемпионате Испании этого сезона. В лондонском клубе впечатлены прогрессом игрока сборной Испании и готовы пригласить его в команду.

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Трансфер Уильямса может зависеть от того, насколько успешно Челси продаст своих действующих игроков. В контракте Нико с Атлетиком есть пункт с клаусулой в размере около 50 млн евро, и "синие" могут себе это позволить. Однако зарплата игрока остаётся высокой, это может стать камнем преткновения. Уильямс зарабатывает более 100 тысяч фунтов в неделю после уплаты налогов в Испании, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков Челси.

Согласно источнику, переход Нико в лондонский клуб поставит под вопрос долгосрочное будущее Рахима Стерлинга и, возможно, Михаила Мудрика. Чаще всего Нико действует на левом фланге атаки.

Напомним, что недавно Маурисио Почеттино перевёл Мудрика на позицию десятого номера.

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