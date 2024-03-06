"Если Арсенал до сих пор желает заполучить Мудрика и предложит хорошую сумму, у Челси не останется выбора – "синим" придётся продавать футболиста в связи с финансовыми проблемами.

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Непонятно, каким образом Челси оказался в такой ситуации. Клубу необходимо серьёзно подумать, как решить проблемы, иначе болельщиков будут ждать новые разочарования", – приводит слова Галласа football.london, ссылаясь на Lord Ping.

Мудрик перешёл в Челси из Шахтёра в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 70 млн евро + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Ранее сообщалось, что Михаил расплакался, когда узнал, что донецкий клуб решил продать его в Челси, а не в Арсенал.

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