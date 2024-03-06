Вільямс потрапив у шорт-лист Челсі, інформує The Telegraph. Повідомляється, що "сині" вже почали складати плани на літнє трансферне вікно. Вінгер Атлетіка проводить чудовий сезон: на його рахунку 6 голів і 11 гольових передач у чемпіонаті Іспанії цього сезону. У лондонському клубі вражені прогресом гравця збірної Іспанії і готові запросити його в команду.

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Трансфер Вільямса може залежати від того, наскільки успішно Челсі продасть своїх чинних гравців. У контракті Ніко з Атлетіком є пункт щодо клаусули в розмірі близько 50 млн євро, і "сині" можуть собі це дозволити. Однак зарплата гравця залишається високою, це може стати каменем спотикання. Вільямс заробляє понад 100 тисяч фунтів на тиждень після сплати податків в Іспанії, що зробить його одним із найбільш високооплачуваних гравців Челсі.

Згідно з джерелом, перехід Ніко в лондонський клуб поставить під сумнів довгострокове майбутнє Рахіма Стерлінга і, можливо, Михайла Мудрика. Найчастіше Ніко діє на лівому фланзі атаки.

Нагадаємо, що нещодавно Маурісіо Почеттіно перевів Мудрика на позицію десятого номера.

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