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Челси нашел потенциальную замену Азару в Серии А

22:41 110 Читати українською
Челси нашел потенциальную замену Азару в Серии А
Лоренцо Инсинье / Фото ФК Наполи

Челси уже рассматривает потенциальных кандидатов на замену хавбека Эдена Азара, который уже будто бы определился со своим будущим.

Руководство лондонского клуба серьезно заинтересовано в услугах нападающего итальянского Наполи Лоренцо Инсинье, сообщает Daily Mail.

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Итальянский гранд хочет получить за своего бомбардира около 150 млн евро. Именно из-за недопонимания в цене, Ливерпуль уже получил отказ о покупке 27-летнего итальянца.

В лондоському клубе считают, что именно Лоренцо может стать достойной заменой Эдену Азару, который может перейти в Реал уже летом.

В текущем сезоне Серии А Инсинье провел 19 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

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