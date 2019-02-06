Челсі знайшов потенційну заміну Азару в Серії А

Челсі вже розглядає потенційних кандидатів на заміну хавбеку Едену Азару, який вже нібито визначився зі своїм майбутнім.

Керівництво лондонського клубу серйозно зацікавлене в послугах нападника італійського Наполі Лоренцо Інсіньє, повідомляє Daily Mail.

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Італійський гранд хоче отримати за свого бомбардира близько 150 млн євро. Саме через непорозуміння в ціні, Ліверпуль вже отримав відмову щодо придбання 27-річного італійця.

В лондоському клубі вважають, що саме Лоренцо може стати гідною заміною Едену Азару, який може перейти в Реал вже влітку.

В поточному сезоні Серії А Інсіньє провів 19 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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