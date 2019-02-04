Ливерпуль предлагал за Инсинье сумасшедшую сумму – Де Лаурентис требует вдвое больше

Ливерпуль давно следит за нападающим Наполи Лоренцо Инсинье.

Мерсисайдцы пытались осуществить трансфер, предложив за футболиста около 70 млн евро, сообщает La Repubblica.

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По информации издания, "партенопейци" ответили отказом, поскольку президент Наполи Аурелио Де Лаурентис не намерен рассматривать предложения, которые будут меньше 150 млн.

27-летний Инсинье является воспитанником Наполи и выступает за основной состав с 2010 года. В нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах Серии А, в которых стал автором 8 забитых мячей, а также отдал 5 результативных передач.

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