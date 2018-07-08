Челси начал подготовку к сезону под руководством Конте

Игроки лондонского Челси вышли из отпуска и начали процесс подготовки к сезону 2018/19. Сейчас команду к чемпионату готовит Антонио Конте, которого боссы "синих" планировали уволить по завершению предыдущего сезона.

Конте продолжает тренировать лондонский Челси, сообщает BBC Sport.

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По информации издания, итальянский специалист провел встречу с руководством клуба и начал готовить команду к новому сезону. Боссы "синих" сообщили Конте, что он останется на посту еще на год, если в ближайшее время не удастся назначить нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что "синие" продолжают согласовывать назначения Сарри. Лондонский клуб не может договориться с предыдущим работодателем Маурицио Ь Наполи – по сумме отступных за досрочное расторжение контракта. "Партенопейцы" имеют действующее соглашение с Сарри несмотря на то, что неаполитанцев возглавил Карло Анчелотти.

Антонио Конте тренирует Челси с лета 2016 года. Под его руководством "синие" стали чемпионом Англии 2016/17 и завоевали Кубок Англии в мае. 48-летний тренер в прошлом году поссорился с менеджментом лондонцев из-за трансферной политики. Компенсация за увольнение Конте составляет 9 млн фунтов.