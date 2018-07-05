Конте собирается руководить предсезонной подготовки Челси – "синие" продолжают согласовывать назначения Сарри

Антонио Конте собирается приехать на тренировочную базу Челси в Кобхэме и начать с командой подготовку к сезону 2018/2019.

Футболисты Челси до сих пор не понимают, кто будет тренировать команду в сезоне 2018/2019. В понедельник, 9 июля, команда собирается на тренировочной базе в Кобхэме для начала предсезонной подготовки.

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Как сообщает Evening Standard, нынешний наставник "синих" Антонио Конте планирует приехать на базу и заниматься с группой игроков, которые не участвуют на чемпионате мира-2018.

Лондонский клуб продолжает согласовывать вопрос о назначении Маурицио Сарри на должность главного тренера.

Но для этого необходимо разорвать контракт с Конте. В таком случае клуб должен выплатить итальянцу 9 миллионов фунтов (зарплата за год), а также еще 1 миллион фунтов остальному тренерскому штабу.

