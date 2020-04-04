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Челси начал переговоры с Коутиньо

15:59 68 Читати українською
Челси начал переговоры с Коутиньо
Виллиан и Коутиньо / Фото AP

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо имеет шанс вернуться на Туманный Альбион.

Челси и представители Коутиньо начали диалог о возможном переезде полузащитника в Лондон, сообщает Sport.es.

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Контаркт Филиппе принадлежит Барселоне, но сейчас он защищает цвета Баварии на правах аренды. Ранее каталонцы заявляли о готовности продать бразильца не менее чем за 120 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Коутиньо провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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