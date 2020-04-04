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Символическая сборная точности: Бавария и ПСЖ, беда АПЛ, Зинченко не хватило совсем чуть-чуть, не обошлось без Бога

08:00 36 Читати українською
Символическая сборная точности: Бавария и ПСЖ, беда АПЛ, Зинченко не хватило совсем чуть-чуть, не обошлось без Бога
Зинченко был близок к сборной Европы

Пока европейский футбол на паузе, в сети подводят различные итоги сезона. Портал WhoScored на основе собственных данных сформировал символическую сборную топ-5 лиг по точности передач.

Чтобы отбросить "сенсационных" персонажей, которые отдали за сезон десять передач со стопроцентной точностью, установлено ограничение: для вратарей и форвардов – 350+ пасов, для защитников и полузащитников – 1000+ пасов. Кто набрал меньше, не рассматривался. Стоит отметить, что в символическую сборную не попал ни один игрок из АПЛ.

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Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария) – 87,7%. 11-й полевой игрок "ротэн". Нойер активным участием в розыгрыше мяча полностью изменил понимание того, как должен играть голкипер. Бавария имеет лучшее в Европе владение, а качественное начало атак обеспечивает Ману.

Правый защитник: Серхи Роберто (Барселона) – 91,2%. Единственный игрок от "блаугранас" в этой сборной. Все-таки Кике Сетьен еще очень мало времени работает с каталонской командой – в следующем сезоне представительство должно быть больше.

Центральные защитники: Тьягу Силва (ПСЖ) – 95,5% и Преснель Кимпембе (ПСЖ) – 95%. Пара из ПСЖ не удивила. Томас Тухель любит строить комбинационную игру из глубины, а слабые соперники во французском чемпионате дают парижским центрбекам свободно разыгрывать мяч.

Левый защитник: Дэвид Алаба (Бавария) – 90,2%. Австриец в течение сезона перешел в центр обороны и отвечал за первый пас. Как видно из точности – делал это качественно. Александр Зинченко превзошел Алабу (91,5% точных передач), однако немного не дотянул до порога в тысячу пасов. Еще бы два матча – и украинец вытеснил бы Дэвида.

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Опорный полузащитник: Тони Кроос (Реал) – 93,6%. Метроном и флюгер атак Реала. В обороне партнерам приходится отрабатывать за Крооса, но с мячом немец почти безупречен.

Опорный полузащитник: Аксель Витсель (Боруссия Д) – 94,1%. Бельгиец связывает защиту и атаку Дортмунда, доставляет мяч креативным форвардам. Незаменимый игрок для нынешней Боруссии. Его козыри не ограничиваются аккуратностью в передачах.

Правый вингер: Адама Траоре (Метц) – 86,3%. Арендованный у Монако парень высокой точностью передач помогал Метцу избежать зоны вылета.

Атакующий хавбек: Кай Хавертц (Байер) – 87,1%. Один из самых перспективных футболистов Европы, давно разрывающий Бундеслигу. Трансфер Хавертца в топ-клуб неизбежен, но у Байера 100-миллионные запросы, по которым существенно ударил коронавирус. Впрочем, в таланте Кая никто не сомневается. Высокая точность передач и при этом никакой стерильности – 6 голов и 5 ассистов.

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Левый вингер: Жереми Бога (Сассуоло) – 86,1%. Интересный лидер Сассуоло, который классно работает с мячом. Речь идет и о передачах, и о дриблинге. По обыгрышам Бога уступает только Месси, Неймару и Траоре из "вулвз". Воспитанник Челси заслужил второй шанс в престижном клубе.

Форвард: Пауло Дибала (Ювентус) – 87,9%. Хоть кто-то напомнил, что чемпионов Италии возглавляет Маурицио Сарри. Адепту позиционного футбола пока не удается поставить в Ювентусе свою игру, а вот Дибала в определенных условиях выглядит очень гармонично.

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