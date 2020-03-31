Кафу дал совет Коутиньо относительно продолжения карьеры

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу выбрал оптимальный варыант продолжения карьеры для своего соотечественника Филиппе Коутиньо.

"Я бы посоветовал ему оставаться в Баварии. Он очень умный, талантливый и необычный футболист. Это было продемонстрировано в Барселоне и Ливерпуле.

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Когда он играет в центре поля, то приносит много пользы команде. Думаю, он еще может быть полезен мюнхенцам", – цитирует Кафу Goal.

Напомним, в текущем сезоне бразилец на правах аренды выступает за Баварию, но немецкий клуб пока не проявляет особого желания подписывать его на постоянной основе. Барселона, которой принадлежат права на Коутиньо, также рассматривает вариант с продажей игрока.

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