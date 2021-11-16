"Синие" попытаются оформить переход в зимнее трансферное окно, сообщает TEAMtalk.

Манчестер Юнайтед нашел замену Погба в Монако

Чуамень мог оказаться на Стемфорд Бридж еще прошлым летом. Однако в последний момент лондонцы решили арендовать у Атлетико Сауля. Челси готов закрыть сделку в январе и оставить хавбека в Монако до конца сезона 2021/22.

К слову, в нынешней кампании Орельен Чуамени провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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