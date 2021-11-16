Челси нацелился на хавбека Монако – за ним охотится Манчестер Юнайтед
16 ноября 23:32 - Читати українською
Лондонский Челси возобновил интерес к полузащитнику французского Монако Орельену Чуамени.
"Синие" попытаются оформить переход в зимнее трансферное окно, сообщает TEAMtalk.
Манчестер Юнайтед нашел замену Погба в Монако
Чуамень мог оказаться на Стемфорд Бридж еще прошлым летом. Однако в последний момент лондонцы решили арендовать у Атлетико Сауля. Челси готов закрыть сделку в январе и оставить хавбека в Монако до конца сезона 2021/22.
К слову, в нынешней кампании Орельен Чуамени провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.
Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter