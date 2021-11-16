Челсі націлився на хавбека Монако – за ним полює Манчестер Юнайтед
23:28 - Читать на русском
Лондонський Челсі відновив інтерес до півзахисника французького Монако Орельєна Чуамені.
"Сині" спробують оформити перехід у зимове трансферне вікно, повідомляє TEAMtalk.
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Чуамені міг опинитися на Стемфорд Брідж ще минулого літа. Однак, в останній момент лондонці вирішили орендувати в Атлетіко Сауля. Челсі готовий закрити угоду в січні та залишити хавбека в Монако до кінця сезону 2021/22.
До слова, в нинішній кампанії Орельєн Чуамені провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.
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