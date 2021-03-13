Лидера "красных дьяволов" признали лучшим игроком 2020 года в Премьер-лиге по версии Федерации футбольных болельщиков. Об этом сообщает Twitter организации.

Гюндоган установил уникальный рекорд Манчестер Сити

В голосовании Бруну удалось обойти не менее именитых конкурентов: Джека Грилиша (Астон Вилла), Джейми Варди (Лестер), Кевина де Брюйне (Манчестер Сити), Сон Хын Мина (Тоттенхэм) и Мохамеда Салаха (Ливерпуль). Последний, к слову, получил эту награду в 2019-м.

В текущем сезоне Фернандеш провел 42 матча в футболке Манчестер Юнайтед, отличился 23 голами и 14 ассистами.

Гільйотина в домівці Гаттузо, класика Північного Лондона, непопсове іспанське дербі за єврокубки: топ-5 матчів вікенду