Чемпіонат Англії 2021/22, 35-й тур

Челсі – Вулверхемптон – 2:2

Голи: Лукаку, 56 (пен), 58 – Трінкау, 79, Коуді, 90+7

Брентфорд – Саутгемптон – 3:0

Голи: Янссон, 13, Вісса, 14, Айєр, 79

Бернлі – Астон Вілла – 1:3

Голи: Корне, 90+1 – Інгз, 7, Буендіа, 31, Воткінс, 52

Крістал Пелас – Уотфорд – 1:0

Голи: Заха, 29 (пен)

Челсі після сенсаційної поразки Евертону опинився у досить неприємній ситуації, ризикуючи втратити позицію у зоні ЛЧ: четвертий Арсенал відставав всього на три очки, а п'ятий Тоттенхем – на п'ять. Саме тому в домашньому поєдинку проти Вулверхемптона, та ще й на очах нового власника клубу, лондонці були зобов'язані перемагати.

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У першому таймі "вулвз" успішно "сушили" гру, пропустивши лишень перед перервою після подачі з кутового. Втім, гол Аспілікуети скасували через офсайд. На початку ж другого тайму слово взяв Лукаку: на 53-й хвилині він заробив пенальті, який Ромелу сам і реалізував, а на 58-й бельгієць завершив контрвипад Челсі ударом у дотик метрів з 22-х – точно в дальній нижній кут! 2:0! Здавалося, що на цьому питання щодо переможця закрито.

Тим не менш, Вулверхемптон не здався, організувавши кілька моментів і відігравши один гол на 79-й хвилині – це Трінкау через дві хвилини після появи на полі змістився до лінії карного майданчика й бахнув у праву дев'ятку. На 80-й же Хван ледь не заробив пенальті, впавши у боротьбі з Рюдігером. На 84-й Трінкау міг дубль оформити, пробивши з правого краю штрафного (неточно), а на 85-й Хіменес вистрілив метрів з 20-ти – поруч зі стійкою!

Челсі притиснувся і поплатився за це. На 7-й компенсованій хвилині Вулверхемптон заробив кутовий, а Коуді точним ударом головою замкнув її – 2:2! Нічия на Стемфорд Брідж.

Брентфорд у рідних стінах приймав Саутгемптон. Турнірного значення поєдинок не мав, але "святим" необхідно було перервати 3-матчеву безвиграшну серію. З цим завданням вони не впорались, пропустивши два голи вже на старті зустрічі – причому гості примудрилися зробити це всього за хвилину. На 13-й рахунок відкрив Янссон, який пробив з лівого краю штрафного після скидки від Тоуні, а на 14-й Вісса подвоїв перевагу Брентфорда ударом з лінії півкола. 2:0!

В другому таймі команди працювали активно, але явно гольових моментів було дуже мало – особливо якщо говорити про Саутгемптон. Тим не менш, атаки господарів виглядали значно перспективніше, тож на 79-й хвилині справа дійшла до розгрому. Третій гол у ворота "святих" забив Айєр, який прийняв пас від Ньоргора, прибрав захисника й пробив повз голкіпера. 3:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Уотфорд приїхав у гості до Крістал Пелас, намагаючись перервати 5-матчеву серію поразок і зберегти шанси на виживання в АПЛ. "Шершні" відстали від рятівної 17-ї позиції (там розташувався Лідс) на 12 очок, тож необхідно було скорочувати дистанцію до 9-ти й сподіватись на три поспіль програші йоркширців. Варіант практично нереальний, однак це був єдиний шанс.

Лондонці виглядали значно активнішими за гостей, за що й були винагороджені пенальті на 29-й хвилині. Його реалізував Заха – 1:0! Уотфордці могли відігратись перед перервою внаслідок подачі з кутового, яку ударом головою з кількох метрів замикав Сіссоко, однак Гуайта врятував "орлів".

Цей момент виявився останнім для "шершнів". В другому таймі вони провели всього 2 дуже неточних удари, в той час як Крістал Пелас бомбардував Форстера до останньої хвилини. Прошити його, однак, не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів. Уотфорд офіційно припиняє боротьбу за виживання в АПЛ.

Бернлі тримався всього у двох очках від зони вильоту, тож в домашньому матчі проти Астон Вілли "бордові", як мінімум, не мали права на поразку – а за великим рахунком команда мала б перемагати. Втім, вже за півгодини після стартового свистка стало зрозуміло, що господарі зазнають фіаско. На 7-й Буендія вивів Інгза віч-на-віч з голкіпером (Дені не схибив), а на 31-й він і сам забив внаслідок прострілу Діня на 11 метрів – 2:0! Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати.

За шість хвилин по перерві Бернлі знову пропустив швидкий гол (відзначився Воткінс), остаточно поховавши свої шанси на камбек. Підопічних Майкла Джексона вистачило тільки на гол престижу – його у компенсований час провів Корне. 1:3! Стівен Джеррард робить послугу Евертону та Миколенку, не давши їхньому конкуренту в боротьбі за виживання піти у відрив.

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