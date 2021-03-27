Форвард Торіно Андреа Белотті ще зберігає шанси перебратись у топ-клуб.

Нападник Торіно Андреа Белотті може влітку перейти в Челсі, повідомляє The Sun.

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Лондонці можуть скористатись кризовою ситуацією у туринському клубі, через яку 27-річний форвард хоче змінити команду. Чинни контракт Андреа з Торіно розрахований до літа 2022-го.

Після 27-ми турів Серії А Торіно розташувався за крок до зони вильоту – на 17-й сходинці. У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Белотті провів 25 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 5-ма асистами.

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