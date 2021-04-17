Челси – Манчестер Сити – 1:0 – видео гола и обзор матча
В полуфинале Кубка Англии лондонский Челси минимально переиграл Манчестер Сити. Смотрите видео забитого мяча и лучших мгновений поединка.
Судьбу настоящей шахматной партии Тухеля и Гвардиолы решил один забитый мяч. Взятие ворот резервного голкипера Сити Стеффена "синие" оформили на старте второй половины.
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Лондонцам удалась образцовая контратака. Чилвелл бросил в прорыв родным левым флангом Вернера, Тимо убежал от оппонентов и прострелил мимо опрометчиво вышедшего из ворот кипера – Хакиму Зиешу осталось только подставить ногу, чтобы открыть счет. В дальнейшем, несмотря на большое желание обоих коллективов, команды больше не забивали.
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