Судьбу настоящей шахматной партии Тухеля и Гвардиолы решил один забитый мяч. Взятие ворот резервного голкипера Сити Стеффена "синие" оформили на старте второй половины.

Триллер с элементами комедии в видеообзоре матча Ньюкасл – Вест Хэм – 3:2

Лондонцам удалась образцовая контратака. Чилвелл бросил в прорыв родным левым флангом Вернера, Тимо убежал от оппонентов и прострелил мимо опрометчиво вышедшего из ворот кипера – Хакиму Зиешу осталось только подставить ногу, чтобы открыть счет. В дальнейшем, несмотря на большое желание обоих коллективов, команды больше не забивали.

Челси одолел Манчестер Сити и вышел в финал Кубка Англии – Гвардиола потерял лидера, Зинченко отдыхал после ЛЧ