У півфіналі Кубка Англії лондонський Челсі мінімально переграв Манчестер Сіті. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих миттєвостей поєдинку.

Долю справжньої шахової партії Тухеля і Гвардіоли вирішив один забитий м'яч. Взяття воріт резервного голкіпера Сіті Стеффена "сині" оформили на старті другої половини.

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Лондонцям вдалася зразкова контратака. Чілвел кинув у прорив рідним лівим флангом Вернера, Тімо втік від опонентів і простріл повз воротаря, який необачно вийшов із воріт – Хакіму Зієшу залишилося лише підставити ногу, щоб відкрити рахунок. Надалі, попри велике бажання обох колективів, команди більше не забивали.

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