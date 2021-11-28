МЮ готувався до ролі андердога

Формально – топ-матч. По суті – лідер чемпіонату, який перебуває у чудовій формі, проти кризової команди, яка зазнала 4 поразок в 5 турах і залишилася без тренера. Фаворит був очевидний, а картина зустрічі це підтвердила.

Злидні та блиск Жоржінью у відеоогляді матчу Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:1

Майкл Каррік готувався грати від оборони, тому вийшов на матч з трьома опорниками. Ще й посадив у запас Роналду – мабуть, з надіями на пресинг. Однак пресинг у Юнайтед все одно був страшно розбитий. Санчо, Рашфорд і Фернандеш вмикалися, але між ними та півзахистом виникали величезні розриви.

Челсі ловив суперника на незлагодженості та без проблем проходив цей пресинг короткими передачами. І традиційно мав велику перевагу на флангах. Фред і Мактоміней допомагали крайнім захисникам, але класна ротація лондонців (фулбеки, центрхави, інсайди та крайні центрбеки обмінювалися позиціями) ставила перед "дияволами" непосильні завдання.

Повний контроль Челсі

Челсі розривав фланги МЮ, особливо правий. Господарі дальніми вертикальними передачами цілили в зону між Ван-Біссакою та Ліндельофом. Ця тактика спрацювала, моменти виникали весь матч. Вже в дебюті зустрічі Челсі створив з тієї зони два хороші шанси: Зієш не влучив у ворота, а на удар Хадсона-Одоя зреагував Де Хеа.

Де Хеа взагалі мав дуже багато роботи. І добре її виконував. Навіть після гарматного удару Рюдігера іспанець кінчиками пальців перевів м'яч у поперечину. 4 сейви у першому таймі. А скільки ще небезпечних прострілів виконали "сині" у штрафний майданчик, які не завершилися ударами.

Господарі тотально домінували. Нехай вони не створювали момент за моментом, але абсолютно нічого не дозволяли на своїй половині. Статистика першого тайму: 10:1 за ударами, 60:6 за точними передачами у фінальну третину. Володіння доходило до 80%. Бракувало тільки голів.

"Золотий" подарунок

На старті другого тайму Манчестер Юнайтед отримав подарунок, якого не заслуговував. "Дияволи" після стандарту біля власних воріт винесли м'яч у центр поля прямо на Жоржінью. Претендент на "Золотий м'яч" жахливо зіграв на прийомі та кинув голкіпера на поталу Санчо з Рашфордом. Джейдон відкрив рахунок.

МЮ не награв на цей гол. В плюс гостям можна занести хіба що активність Фреда. Бразилець самотужки створив момент для Санчо та претендував на пенальті. Фред часто грав на перехопленнях, регулярно хапав м'яч і тягнув його до чужого штрафного. Найкращий у складі МЮ. Знову. Якби ще реалізував супершанс наприкінці матчу – ціни б не було.

Тухель розіграв усіх джокерів, але лише нічия

Жоржінью частково реабілітувався за фейл, забивши пенальті. Челсі після пропущеного гола посилив тиск і розіграв головний козир – стандарти. У володіння Де Хеа посипалася незліченна кількість подач з кутових і штрафних. Якийсь час Манчестер Юнайтед витримував, але зрештою господарі взяли кількістю. Одна з подач призвела до пенальті – Ван-Біссака вдарив по нозі Сілву.

МЮ мав би отримати заряд впевненості після забитого гола, чи заряд злості після пропущеного. Але не трапилося ні того, ні іншого. Челсі насідав дедалі сильніше. Простріли, стандарти, дальні удари. Юнайтед рятував Де Хеа та неточність суперників.

Томас Тухель освіжив лінію атаки Пулішічем, Маунтом і Лукаку. Челсі шукав моменти, душив, але безрезультатно. Рюдігер на останніх секундах пробив над порожніми воротами. Господарі ледь не придумали ще один гол для МЮ. Менді помилився з передачею і подарував м'яч Фреду. Бразильцю не вистачило майстерності. Роналду також свій момент не знайшов.

У підсумку – нічия. Челсі з 30 очками залишився на вершині АПЛ, але підпустив конкурентів на відстань одного балу. Манчестер Юнайтед набрав 18 пунктів і осів на 8 місці з 5-очковим відставанням зони ЛЧ.

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