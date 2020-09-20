Першим серйозним протистоянням для оновленного Челсі став матч проти чинного чемпіона. Підопічні Френка Лемпарда зуміли вистояти лише в першому таймі. Ускладнив завдання і Крістенсен, який перед самою перервою отримав червону.

Ліверпуль обіграв Челсі завдяки дублю Мане – вирок лондонцям підписали Кепа та Крістенсен

У другій половині Ліверпуль зумів скористатися чисельною перевагою. Двічі відзначився Мане. Спочатку сенегалець головою замкнув навіс від Фірміно, а згодом скористався жахливим ляпом Арісабалаги. "Червоні" розпочали сезон з двох перемог у двох матчах.