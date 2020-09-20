Дикий фейл Кепи та дубль Мане у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 0:2
21:00 - Читать на русском
Челсі поступився Ліверпулю у 2 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Ліверпуль.
Садьйо Мане 50’
Садьйо Мане 54’
50’ Садьйо Мане
54’ Садьйо Мане
Першим серйозним протистоянням для оновленного Челсі став матч проти чинного чемпіона. Підопічні Френка Лемпарда зуміли вистояти лише в першому таймі. Ускладнив завдання і Крістенсен, який перед самою перервою отримав червону.
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У другій половині Ліверпуль зумів скористатися чисельною перевагою. Двічі відзначився Мане. Спочатку сенегалець головою замкнув навіс від Фірміно, а згодом скористався жахливим ляпом Арісабалаги. "Червоні" розпочали сезон з двох перемог у двох матчах.
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