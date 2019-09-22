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Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

18:20 349 Читати українською
Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ
Челси – Ливерпуль: стартовые составы на матч АПЛ

Челси принимает Ливерпуль в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Составы команд и онлайн-трансляцию встречи ищите на "Футбол 24".

 
Трент Александер-Арнольд 14’
Роберто Фирмино 30’
14’ Трент Александер-Арнольд
30’ Роберто Фирмино

Матч Челси – Ливерпуль начался в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн, а прямую видеотрансляцию можно смотреть непосредственно в этой новости.

Ливерпуль лидирует в АПЛ с максимальными показателями, а Челси идет в середине таблицы. На неделе обе команды потерпели поражения в Лиге чемпионов: "красные" проиграли Наполи, а "синие" – Валенсии.

Стартовые составы

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон – Канте, Жоржиньо, Ковачич – Виллиан, Маунт, Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Педро, Пулишич, Батшуаи.

Ливерпуль: Адриан – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон – Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Келлехер, Милнер, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Шакири, Брюстер.

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