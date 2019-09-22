Ливерпуль обыграл Челси благодаря эффектным стандартам и снова оторвался во главе АПЛ

Челси уступил Ливерпулю в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги (1:2). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль подходил к матчу лидером АПЛ с максимальными показателями – команда Юргена Клоппа выиграла 5 стартовых поединков и оторвалась от Манчестер Сити. Впрочем, главный конкурент накануне сократил отставание после феерического разгрома Уотфорда, поэтому ошибаться мерсисайдцам опасно.

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Челси расположился в середине турнирной таблицы АПЛ и не поражает стабильностью. Молодой тренер с молодой командой не проваливается, но "синим" трудно. До сих пор в чемпионате за Челси забивали только собственные юные воспитанники: Абрахам, Маунт и Томори. Все они сегодня появились в стартовом составе, а Фрэнк Лампард вернулся к схеме с двумя центрбеками.

Соперники недавно встречались в рамках Суперкубка УЕФА, где Ливерпуль победил в серии пенальти, хотя и не имел явного игрового преимущества. На неделе обеим командам настроение испортила Лига чемпионов: "красные" проиграли Наполи, а "синие" – Валенсии.

Ливерпуль с первых минут взял мяч под контроль и постепенно искал пути в штрафную хозяев. Челси отвечал своими выпадами к чужим владениям, но до ударов по воротам дело не доходило. На 14-й минуте гости вышли вперед благодаря стандарту. Мане заработал штрафной, а разыграли его Салах и Александер-Арнольд – первый покатил, а второй мощно выстрелил точно в "девятку".

Челси сразу активизировался, заработал несколько угловых, а по-настоящему ответил в середине тайма. Кристенсен роскошной передачей из глубины вывел Абрахама один на один с голкипером. Молодой бомбардир "синих" искусно избежал офсайда, но Кепу переиграть не сумел. Еще через 3 минуты Челси даже сравнял счет после классной атаки правым флангом с участием Виллина – Аспиликуэта забил после недоразумения в центре обороны гостей. Впрочем, с помощью VAR судья отменил взятие ворот из-за сантиметрового офсайда у Маунта в начальной стадии атаки.

Ну а Ливерпуль прибил оппонента еще одним заготовленным стандартом. Разыграли штрафной на левом фланге, Робертсон идеально подал в центр штрафной, а там никто не удержал Фирмино. Очень легко мерсисайдцы удвоили преимущество. Стоит отметить, что за первые 40 минут гости почти ничего не создали с игры, но стандарты использовали по полной. Только потом Салах получил классный пас через пол поля от Трента, обыграл Томори и пробил по воротам – оборона заблокировала.

Все складывалось не в пользу Фрэнка Лампарда. Еще до перерыва коуч Челси провел две вынужденные замены, вызванные травмами Эмерсона и Кристенсена. Проблемы со здоровьем также имел Абрахам. Тамми остался на поле и упустил очередной шанс. Оборона Ливерпуля позволила ему пробить после подачи Аспиликуэты – над воротами. Первый тайм завершался атаками Челси, но сократить отставание хозяевам не удалось.

После перерыва Ливерпуль продолжил бомбить стандартами. Вследствие подачи углового мяч прилетел на дальнюю штангу к одинокому Фирмино, который вплотную расстреливал ворота – Кепа сложился и парировал. Через минуту уже Мане головой замыкал подачу с правого края – мимо цели. Вскоре гости еще раз разорвали оборону "синих" подключением ТАА. Футболисты Челси почти затолкали мяч в собственные ворота, однако арбитры зафиксировали маленький офсайд.

Хозяева выдержали этот стартовый спурт и сами продолжили искать моменты. Опять не хватало совсем немного. Прострел с левого фланга пятой замыкал Абрахам – мяч разминулся с дальней штангой. Затем Канте выиграл подбор на линии чужой штрафной и пробил в сантиметрах от противоположного угла ворот Ливерпуля.

Правда, острее действовали мерсисайдцы. Фирмино проскакивал нескольких оппонентов, Вейналдум бил, Салах выходил на ударную позицию – Ливерпуль снова выглядел лучше. Нужно отдать должное Челси – лондонцы не сдавались и шли вперед при первой возможности. На 71-й минуте им удалось отквитать один гол усилиями Канте. Нголо получил мяч на правом полуфланге, проскочил опорную зону, которую потерял Фабиньо, после чего ударил между Матипом и ван Дейком – мяч прилетел в "девятку" без шансов для голкипера.

Лампард усилил игру, выпустив Батшуаи. Бельгиец сразу мог замыкать навес с правого фланга, но не сориентировался. Наигранный штрафной с участием Маунта и Алонсо обесценил офсайд последнего. Челси очень старался и иногда неплохо комбинировал. Одна из многих подач Алонсо нашла голову Батшуаи – Миши не хватило точности. Маркос прострелил теперь низом – Маунт с прекрасной позиции побил мимо ближнего угла. Как ни старались хозяева отыграться, Ливерпуль выстоял и набрал очередные 3 очка.

Мерсисайдцы закрепились на вершине АПЛ – снова 5 очков преимущества перед Манчестер Сити (18 против 13). Ливерпуль второй год подряд стартует в лиге с шести побед в шести турах. В прошлом сезоне Клоппа остановил именно Челси (в 7 туре), а в этот раз немецкий тренер сдал экзамен перед "пенсионерами". Челси остался на 11 месте с 8 баллами.