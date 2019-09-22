Челсі – Ліверпуль: стартові склади на матч АПЛ

Челсі приймає Ліверпуль у центральному матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію зустрічі шукайте на "Футбол 24".

Матч Челсі – Ліверпуль розпочнеться о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн, а пряму відеотрансляцію можна дивитися безпосередньо в цій новині.

Ліверпуль лідирує в АПЛ з максимальними показниками, а Челсі йде в середині таблиці. На тижні обидві команди зазнали поразок у Лізі чемпіонів: "червоні" програли Наполі, а "сині" – Валенсії.

Стартові склади

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Крістенсен, Томорі, Емерсон – Канте, Жоржінью, Ковачіч – Вілліан, Маунт, Абрахам.

Запасні: Кабальєро, Зума, Алонсо, Барклі, Педро, Пулішіч, Батшуаї.

Ліверпуль: Адріан – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Фабінью, Вейналдум, Хендерсон – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Келлехер, Мілнер, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Шакірі, Брюстер.

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