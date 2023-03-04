Челси "отчаянно стремится" подписать нового нападающего летом, а в шорт-листе лондонцев находится Душан Влахович, сообщает Football Insider.

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Отмечается, что сербский нападающий может быть доступен в конце текущего сезона из-за финансовой неопределенности Ювентуса. У туринцев в этом сезоне отняли 15 очков из-за финансовых махинаций. Альтернативой сербу может стать воспитанник Челси Тамми Абрахам.

Добавим, что Влахович провел 23 поединка за Ювентус в этом сезоне, записав в свой актив 10 голов и 4 ассиста.

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