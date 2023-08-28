Бельгиец сезон 2023/24 проведет в аренде за Рому, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Челси получит более 5 млн евро за годовой заем, а Лукаку согласился на значительное сокращение зарплаты – 7,5 млн евро вместо 12 млн, которые предусматривает его контракт с лондонцами. Во вторник 30-летний нападающий должен прибыть в Рим для прохождения медосмотра и оформления документов.

Напомним, летом 2021-го Челси отдал Интеру за Лукаку более 110 млн евро, однако бельгиец тотально провалился в Лондоне. Для него это будет второй сезон в Италии на правах аренды – прошлый он отыграл за "нерадзурри" (37 матчей, 14 голов и 7 ассистов). Ромелу очень хорошо знает главного тренера Ромы Жозе Моуринью, с которым пересекался в МЮ и Челси.

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