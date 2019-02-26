toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на Романьоли

10:20 46 Читати українською
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на Романьоли
Алессио Романьйоли / ФК Милан

Челси и Манчестер Юнайтед стремятся подписать защитника Милана Романьоли.

Алессио Романьоли может продолжить карьеру в АПЛ. По информации Calciomercato, в услугах защитника заинтересовались Челси и Манчестер Юнайтед.

Кепа получил серьезный штраф за инцидент с Сарри

Также на итальянского центрального защитника охотится чемпион Серии А туринский Ювентус.

Милан после 25 туров находится на 4 позиции Серии А, набрав 45 очков.

"Кепа зганьбив Челсі та Саррі, він має піти": як світ футболу реагував на шокуючу витівку найдорожчого воротаря планети

Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Челси Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Милан Милан Трансферы Челси Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Англии Алессио Романьоли Алессио Романьоли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
27
мин
Лацио
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук