У Челси нет никакого желания возвращать Ромелу Лукаку в свое расположение.

Лондонцы имеют предварительную договоренность с Интером о продлении аренды нападающего и на сезон 2023/24, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Летом 2021-го Челси заплатил "нерадзурри" 115 млн евро за Лукаку, однако сезон бельгийца в Лондоне превратился в ужас. Уже через год форвард вернулся в Интер, но старт нынешней кампании оказался тяжелым – 1+1 в 3 августовских матчах и серьезная травма. Миланцы не боятся этого обстоятельства и надеются надолго сохранить у себя Лукаку. Интер заплатит около 10 млн евро за каждый сезон аренды, а летом 2024-го попытается полноценно выкупить Ромелу.

Добавим, что контракт игрока с Челси действует еще 4 года, поэтому синие могут не слишком торопиться с решением его судьбы. В мае следующего года Лукаку исполнится 30.

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