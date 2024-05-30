Киран МакКенна не сменит клуб в это межсезонье, несмотря на большой спрос в АПЛ.

Ипсвич подписал новый контракт с Кираном МакКенной, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на четыре года – до лета 2028-го.

Манчестер Юнайтед начал переговоры с двумя тренерами на замену Тен Хагу

МакКенна был в шорт-листах Челси и Манчестер Юнайтед. "Синие" выбрали новым тренером Мареску, а вот МЮ до сих пор рассматривал вариант с приглашением Кирана на замену Тен Хагу. Брайтон также претендовал на специалиста.

МакКенна достиг невероятных успехов с Ипсвичем. Сперва вывел команду из третьего дивизиона в Чемпионшип, а в следующем сезоне сразу заработал повышение в АПЛ, заняв второе место. Перед тем Киран работал в тренерском штабе МЮ.