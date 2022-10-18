Ливерпуль мучается с травматичным Артуром, а Денис Закария до сих пор не сыграл ни секунды за Челси. Швейцарец может покинуть Стемфорд Бридж уже зимой, сообщает Evening Standard.

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В последний день летнего окна Ювентус отдал Закарию в аренду на весь сезон с правом выкупа за 30 млн фунтов. Впрочем, ни Томас Тухель, ни Грэм Поттер пока не дали новичку ни малейшего шанса. 25-летний хавбек недоволен таким положением дел, поэтому попросил личной встречи с главным тренером и владельцем Челси Тоддом Бели. Если Денису не дадут гарантий игрового времени, то он будет просить отпустить его в другую команду уже во время зимнего окна.

Жалкая практика Закарии является проблемой и для сборной Швейцарии, у которой важный исполнитель выпадает из игры перед чемпионатом мира.

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