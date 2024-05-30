Подопечные Сергея Реброва провели первую командную тренировку на стадионе любительского клуба СК Эльтерсдорф, информирует пресс-служба УАФ.

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В занятии приняли участие все 24 игрока, которые уже прибыли в расположение сборной. Индивидуально работали Георгий Судаков и Виталий Миколенко, которые завершают процесс реабилитации после ранее полученных повреждений. Пока что медицинский штаб постепенно подводит игроков к работе в общей группе.

Для полного состава не хватает только Артема Довбика и Андрея Лунина. Форвард Жироны должен приехать уже завтра, а голкипер Реала после финала ЛЧ.

Напомним, сборная Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы 3 июня проведет товарищеский матч с Германией. 7 июня наша команда сыграет с Польшей, а 11-го – с Молдовой. 12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден. В группе Е подопечные Реброва сыграют против Румынии, Словакии и Бельгии.

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