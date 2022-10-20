Лондонці мають попередню домовленість з Інтером щодо продовження оренди нападника і на сезон 2023/24, стверджує La Gazzetta dello Sport.

Челсі має свого новачка-катастрофу – награв 0 хвилин і вже хоче тікати з Лондона

Влітку 2021-го Челсі заплатив "нерадзуррі" 115 млн євро за Лукаку, однак сезон бельгійця в Лондоні перетворився на жахіття. Вже через рік форвард повернувся в Інтер, але старт нинішньої кампанії виявився важким – 1+1 у 3 серпневих матчах і доволі серйозна травма. Міланці не бояться цієї обставини, сподіваючись надовго зберегти у себе Лукаку. Інтер заплатить близько 10 млн євро за кожен сезон оренди, а влітку 2024-го спробує повноцінно викупити Ромелу.

Додамо, що контракт гравця з Челсі чинний ще 4 роки, тому "сині" можуть не надто поспішати з вирішенням його долі. У травні наступного року Лукаку виповниться 30.

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