Манчестер Юнайтед может внезапно попрощаться со своим капитаном Харри Магуайром.

Челси запросил возможность трансфера Магуайра, сообщает Daily Mail. Игрок сборной Англии рассматривается как альтернатива Уэсли Фофана из Лестера, который является главным приоритетом лондонцев.

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Ради этого Челси готов отдать в Манчестер Юнайтед Кристиана Пулишича как часть сделки. Добавим, что участие Магуайра в поединке с Ливерпулем под вопросом из-за провальной игры с Брентфордом.

Добавим, что Харри сыграл в 2 матчах Манчестер Юнайтед в этом сезоне – оба были проиграны с общим счетом 1:6.

Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма