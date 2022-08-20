Челсі готує шокуючий трансфер Магуайра та може віддати свого гравця заради капітана МЮ
Манчестер Юнайтед може несподівано попрощатись зі своїм капітаном Харрі Магуайром.
Челсі зробив запит щодо можливості трансферу Магуайра, повідомляє Daily Mail. Гравця збірної Англії розглядають як альтернативу Веслі Фофана з Лестера, який є головним пріоритетом лондонців.
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Заради цього Челсі готовий віддати в Манчестер Юнайтед Крістіана Пулішіча як частину угоди. Додамо, що участь Магуайра в поєдинку з Ліверпулем під питанням через провальну гру з Брентфордом.
Додамо, що Харрі зіграв у 2 матчах Манчестер Юнайтед цього сезону – обидва були програні з загальним рахунком 1:6.
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