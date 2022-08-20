Манчестер Юнайтед може несподівано попрощатись зі своїм капітаном Харрі Магуайром.

Челсі зробив запит щодо можливості трансферу Магуайра, повідомляє Daily Mail. Гравця збірної Англії розглядають як альтернативу Веслі Фофана з Лестера, який є головним пріоритетом лондонців.

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Заради цього Челсі готовий віддати в Манчестер Юнайтед Крістіана Пулішіча як частину угоди. Додамо, що участь Магуайра в поєдинку з Ліверпулем під питанням через провальну гру з Брентфордом.

Додамо, що Харрі зіграв у 2 матчах Манчестер Юнайтед цього сезону – обидва були програні з загальним рахунком 1:6.

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