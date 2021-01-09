Челси стал очередным претендентом на трансфер Упамекано, поскольку сомневается в уровне некоторых своих защитников. Лондонцы готовы попрощаться с Томори, Рюдигером или Кристенсеном, а потому готовы выложить немалую сумму за звездного защитника с Бундеслиги.

Бавария опередила Манчестер Юнайтед в борьбе за Упамекано

Как сообщает Daily Mail, "синие" попытаются приобрести защитника летом 2021 года, когда в его контракте активируется сумма выкупа в размере 40 млн фунтов стерлингов. Впрочем, Челси имеет серьезную конкуренцию в лице Баварии, Арсенала, Ливерпуля, Реала, Барселоны и Манчестер Юнайтед.

К слову, Упамекано провел 20 матчей в текущем сезоне в составе РБ Лейпциг, записав в свой актив 1 гол.

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