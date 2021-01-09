Челсі став черговим претендентом на трансфер Упамекано, оскільки має сумніви у рівні деяких своїх захисників. Лондонці готові попрощатись із Томорі, Рюдігером або Крістенсеном, а тому готові викласти чималу суму за зіркового захисника із Бундесліги.

Баварія випередила Манчестер Юнайтед у змаганні за Упамекано

Як повідомляє Daily Mail, "сині" спробують придбати оборонця влітку 2021 року, коли у його контракті активується сума викупу в розмірі 40 млн фунтів стерлінгів. Втім, Челсі має серйозну конкуренцію в обличчі Баварії, Арсенала, Ліверпуля, Реала, Барселони та Манчестер Юнайтед.

До слова, Упамекано провів 20 матчів у поточному сезоні у складі РБ Лейпциг, записавши до свого активу 1 гол.

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