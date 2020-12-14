Бавария приблизилась к подписанию Дайота Упамекано, сообщает авторитетное издание TheAthletic.

Алаба отказал Баварии и собрался в Испанию, – Marca

Защитники действующего чемпиона Германии Дэвид Алаба и Жером Боатенг не подписали новые контракты с мюнхенцами и рискуют покинуть клуб. Бавария попытается летом приобрести Дайота за 42 млн евро, что прописано в действующем контракте француза.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 10 матчей, в которых отметился голом. По информации СМИ, в услугах защитника также заинтересован Манчестер Юнайтед.

Провальне дербі Манчестера, дебютний гол Маліновського, фатальне для Фавра фіаско Борусії Д – огляд вікенду