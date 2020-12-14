Бавария опередила Манчестер Юнайтед в борьбе за Упамекано
Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано пользуется спросом на трансферном рынке.
Бавария приблизилась к подписанию Дайота Упамекано, сообщает авторитетное издание TheAthletic.
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Защитники действующего чемпиона Германии Дэвид Алаба и Жером Боатенг не подписали новые контракты с мюнхенцами и рискуют покинуть клуб. Бавария попытается летом приобрести Дайота за 42 млн евро, что прописано в действующем контракте француза.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 10 матчей, в которых отметился голом. По информации СМИ, в услугах защитника также заинтересован Манчестер Юнайтед.
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